Сентябрь, 14 в 0:32

Единственное место, где Россия пытается наступать, это участок фронта протяженностью 20 км в районе Бахмута.

Об этом в разговоре с бывшим депутатом Госдумы РФ, российским правозащитником Марком Фейгиным рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович.

— Бахмут. Заявили эти “добрые люди”, что они вышли прямо на край Бахмута… Сразу говорю, что это брехня, наш Генштаб сказал, что это вранье. Атаки (врага, — Ред.) отбиты. Они действительно сосредоточили там большие ресурсы, пытаются задавить, взять, потому что нужен хоть какой-то оперативный успех, — отметил он.

По его словам, россияне рассчитывают на то, что скоро все поменяется и будут взяты Соледар, Красная Гора, а их наступление под Опытным и под Зайцевым будет успешным.

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— Но под Соледаром им навешали, так что — не получается. Напоминаю, что из 1390 км фронта это единственное место — участок в 20 км — где они пытаются наступать, — добавил Арестович.

Советник Офиса президента добавил, что попытки России наступать на Пески нельзя считать серьезным наступлением, а скорее попытками создать напряжение на фронтах.

Ранее Алексей Арестович предположил, что российский фронт может начать рушиться в случае успешного контрнаступления ВСУ.