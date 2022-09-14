Шмыгаль: После войны всех мужчин могут сделать военнообязанными, а призыв – отменить

Сентябрь, 14 в 16:37

Премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции рассказал о видении украинской армии после войны.

– Мы понимаем, что после войны армия не может быть в советском стандарте, армия должна стать профессиональной. Ядром армии должны быть контрактники, которые сегодня по факту стали ядром нашей армии, защищающей Украину. Конечно, мы в этой профессиональной армии завершим введение стандартов НАТО. Конечно, все граждане, по меньшей мере все мужчины, должны быть военнообязанными, должны проходить соответствующие курсы, — сказал Шмыгаль.

По его мнению, призыв должен быть отменен.

– Тратить два года для того, чтобы научиться маршировать, нет смысла. Современная ситуация показала, что мужчины в определенном возрасте должны проходить просто предварительные курсы два-три месяца. Это продискутируем уже с нашими военными. И в течение жизни, каждые 10 лет с определенным интервалом проходить такие 2-3-месячные учебные курсы, как практически использовать оружие, как себя вести и быть готовыми в любой момент встать на защиту, — пояснил премьер-министр.

Напомним, что в Украине с 1 октября 2022 года должны ставить на военный учет всех женщин, профессии которых находятся в перечне военно-учетных специальностей.

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Позже заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в Украине могут отложить обязательный военный учет женщин.