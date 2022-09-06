Сентябрь, 06 в 10:13

В Украине могут отложить обязательный военный учет женщин.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью Маше Ефросининой.

По ее словам, Министерство обороны уже разработало и передало в Верховную Раду свои предложения по изменениям в Закон Украины О воинской обязанности и военной службе, в которых говорится о добровольном характере постановки женщин на военный учет.

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Постановка женщин на военный учет установлена законом. Поэтому Минобороны и Генштаб не могут ее изменить самостоятельно. Соответствующие изменения должны быть приняты Верховной Радой.

— У нас есть план Б, если это не примут, то нам останется так же, как и в прошлом году, откладывать еще на год эти нормы. Это означает, что останется обязательной постановка находящихся в перечне. Но просто еще в течение года будет условный мораторий, – отметила она.

Маляр напомнила, что Генштаб заявлял, что у государства нет нужды всех женщин принудительно ставить на военный учет.

Напомним, что в Украине с 1 октября 2022 года должны ставить на военный учет всех женщин, профессии которых находятся в перечне военно-учетных специальностей. ВСУ сейчас нуждаются в специалистах только некоторых профессий.