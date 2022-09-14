Шмигаль: Після війни всіх чоловіків можуть зробити військовозобов’язаними, а призов – скасувати

Вересень, 14 в 16:37

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції розповів про бачення української армії після війни.

– Ми розуміємо, що після війни армія не може бути в радянському стандарті, армія має стати професійною. Ядром армії мають бути контрактники, які сьогодні по факту стали ядром нашої армії, яка захищає Україну. Звичайно, що ми в цій професійній армії завершимо запровадження стандартів НАТО. Звичайно, що всі громадяни, щонайменше всі чоловіки, мають бути військовозобов’язаними, мають проходити відповідні курси, – сказав Шмигаль.

На його думку, призов має бути скасовано.

– Витрачати два роки для того, щоб навчитися марширувати, немає сенсу. Сучасна ситуація показала, що чоловіки в певному віці мають проходити просто підготовчі курси два-три місяці. Це продискутуємо вже з нашими військовими. І упродовж життя, кожні 10 років з певним інтервалом проходити такі 2-3-місячні навчальні курси, як практично використовувати зброю, як себе поводити і бути готовими в будь-який момент стати до захисту, – пояснив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, що в Україні з 1 жовтня 2022 року мають ставити на військовий облік усіх жінок, професії яких входять до переліку військово-облікових спеціальностей.

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Проте пізніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що в Україні можуть відтермінувати обов’язковий військовий облік жінок.