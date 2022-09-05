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Три специальности: Маляр объяснила, кто из женщин должен стать на воинский учет

Юлия Соколова редактор ленты Оксана Гутцайт

В Украине не планируют с 1 октября 2022 года ставить на воинский учет всех женщин, профессии которых находятся в перечне военно-учетных специальностей. Вооруженные силы сейчас нуждаются в специалистах только некоторых профессий.

Об этом рассказала в эфире общенационального телемарафона заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, заявления, что якобы с 1 октября все женщины, профессии которых находятся в перечне, обязательно должны встать на учет, не соответствуют действительности. Маляр напомнила, что эта норма была отсрочена на год, до 1 октября 2022 года.

– Уже есть наработка, и мы делаем все возможное, чтобы с 1 октября никакой обязательной постановки на учет не было, — отметила замминистра.

Маляр уточнила, что существует ряд специальностей, по которым для женщин воинский учет был обязательным и раньше (например, медики). Кроме того, сейчас ВСУ нуждаются в таких специальностях, как повара и специалисты в сфере радиоэлектроники.

Для женщин других специальностей воинский учет хотят сделать добровольным.

– Мы должны понимать, что есть такие специальности, например, медики, которые всегда становились на воинский учет. То есть существует определенный ряд специальностей, которые были обязательны, и сейчас Генштаб нуждается в таких специальностях. Это небольшой список. Генштаб публично называл три специальности: медики, повара и радиоэлектроника. Что касается других, мы говорим о необходимости добровольной постановки на учет. Что это значит? Что женщины, которые хотят, мотивированы, должны иметь право становиться на учет, – объяснила Маляр.

Замминистра подчеркнула, что бояться не нужно, а заявления о запрете на выезд для женщин, которые станут на учет, это “просто паника”.

Недавно Анна Маляр сообщила, что Министерство обороны Украины подготовило законопроект для урегулирования вопроса постановки женщин на воинский учет.

В то же время юрист Министерства обороны Украины Владимир Смилка утверждает, что с 1 октября военнообязанные украинки не смогут выехать за границу во время военного положения. На них распространяются такие же ограничения, что и на мужчин.

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