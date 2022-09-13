Сентябрь, 13 в 16:50

В некоторых странах Евросоюза угасает желание вводить новые санкции против России из-за полномасштабной войны в Украине. Поэтому можно говорить о том, что утверждение каждого нового санкционного пакета будет происходить сложнее.

Об этом заявил в одном из интервью министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, “аппетит к санкциям” действительно угасает в некоторых странах-членах ЕС. В то же время, он остается очень высоким в других государствах, и это не только Польша, Словакия, Чехия или страны Балтии, но и некоторые страны западной Европы.

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Кулеба напомнил, что решение о новых санкциях нуждается в консенсусе всех членов Евросоюза, поэтому будет учитываться и позиция тех, кто не хочет их введения.

– Действительно, будет очень сложно. Я могу сразу сказать: каждый следующий пакет санкций будет даваться нам сложнее, чем предыдущий при нынешнем статус-кво. Безусловно, могут произойти какие-то ужасные вещи, не дай Бог, я не хочу, чтобы они происходили, которые загонят в угол политиков во всех европейских странах, и они поддержат какие-то новые супержесткие санкции, — отметил глава МИД.

Комментируя следующий пакет санкций, Кулеба напомнил, что сейчас активно обсуждается ограничение цен на российский газ. Есть и другие вопросы, где нужно “закручивать гайки” в отношении Москвы.

Так, Киев будет настаивать на санкциях против Росатома из-за ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

– Мы будем продвигать тезис президента Зеленского о том, что нужно заводить под санкции Росатом, особенно после событий на Запорожской АЭС, на которой присутствуют не только российские военные, но и работники Росатома, которые, по сути, осуществляют преступную деятельность. Есть все основания применить санкции против них, – объяснил Кулеба.

Он уточнил, что в Евросоюзе есть страны, выступающие против этого, и Киев будет с ними работать.

Кулеба подчеркнул, что новый санкционный пакет Евросоюза против РФ следует ввести быстрее, чем до конца 2022 года.

Комментируя отмену упрощенного визового режима между Европейским Союзом и РФ, министр заверил, что Киев будет работать “над закручиванием гаек”.

– И этот поток, река российских туристов будет сужаться, останется ручеек, а там потом и перекроем эту историю, – заявил он.

Как известно, сейчас в Евросоюзе обсуждается восьмой пакет санкций против РФ. Страны Балтии предложили включить в него новые ограничения по международной системе денежных переводов SWIFT, торговые и энергетические ограничения.

С 12 сентября ЕС полностью приостановил действие Соглашения об упрощении визового режима с Россией. Это привело к удорожанию виз, необходимости предоставления дополнительных документов, увеличению времени оформления визы и усилению правил выдачи многократных виз.

Седьмой пакет санкций против РФ был утвержден в июле и предусматривает эмбарго на золото. А в шестой пакет вошло нефтяное эмбарго, отключение еще ряда банков от SWIFT, санкции против Алины Кабаевой, семьи Дмитрия Пескова и российских пропагандистов.