Вересень, 14 в 18:08

Україна звільнила щонайменше 8,5 тис. кв. км під час вересневого контрнаступу в Харківській області.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на своїй сторінці у Facebook.

– Вчора обіцяла вам уточнені дані по звільнених на Харківщині територіях. Дуже важливо їх сприймати у загальному контексті війни, а не окремо, – повідомила вона.

Маляр пояснила, що в України 2,5 тис. км лінія фронту, з яких 1,3 тис. км – активні бойові дії.

Зараз дивляться

– Ми ведемо оборонну операцію, в рамках якої вдається реалізувати і наступальні дії. Так, ми давно чекали цього успіху, але нам ще воювати і воювати. До повної перемоги нам звільняти ще дуже багато наших людей і наших земель. Нам потрібно ще чимало часу, сил і терпіння, – написала вона.

За її словами, щодо звільнених територій на Харківщині – цифри постійно уточнюються, бо процес у динаміці.

– Крім того, звільнені території ще потребують проведення додаткових заходів безпеки та стабілізації для того, щоб там можна було безпечно проживати. Тому офіційні повідомлення з цифрами звільнених населених пунктів надаються з свідомим запізненням і можуть враховувати чи не враховувати проведені стабілізаційні заходи, а отже – різнитись, – пояснила вона.

Відповідно, за оновленими даними Міноборони України, з 6 вересня на Харківщині звільнено:

близько 8 500 кв. км;

близько 388 населених пунктів;

близько 150 тис. людей.

Напередодні Маляр повідомляла, що на Харківщині було звільнено 3,8 тис. кв. км, понад 300 населених пунктів та близько 150 тис. населення. В той самий день вона уточнила, що реальні дані щодо звільнених територій щонайменше вдвічі більші.