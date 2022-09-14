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Факты / Україна

Украинцев будут эвакуировать из регионов, где не будет отопления из-за обстрелов РФ — Шмыгаль

Валентина Чорна, редактор ленты
Украинцев будут эвакуировать из регионов, где не будет отопления из-за обстрелов РФ — Шмыгаль

Украинцев будут эвакуировать из регионов, где не будет отопления из-за российских бомбардировок.

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, правительство уже разработало программу, согласно которой на возобновление коммуникаций в холодный период дается до двух дней.

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Если за это время не удастся возобновить отопление, придется провести эвакуацию.

– Все местные администрации разработали соответствующие планы, они у нас есть. Мы будем этим заниматься. Условия военного времени – они сложные, они неординарны, но мы к ним готовы, – сказал премьер-министр.

Также Шмыгаль заявил, что Украина готовится к сверхсложному отопительному сезону. В частности, накапливает газ, уголь, древесину и закупает электрогенераторы.

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