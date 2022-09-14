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Факти / Україна

Українців евакуюватимуть із регіонів, де не буде опалення через обстріли РФ – Шмигаль

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Українців евакуюватимуть із регіонів, де не буде опалення через обстріли РФ – Шмигаль

Українців евакуюватимуть із регіонів, де не буде опалення через російські бомбардування.

Про це на пресконференції заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, уряд вже розробив програму, згідно з якою на відновлення комунікацій у холодний період дається до двох днів.

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Якщо за цей період часу не вдасться поновити опалення, доведеться провести евакуацію.

 – Усі місцеві адміністрації розробили відповідні плани, Вони у нас є. Ми будемо цим займатись. Умови воєнного часу – вони складні, вони неординарні, але ми до них готові, – сказав прем’єр-міністр.

Також Шмигаль заявив, що Україна готується до надскладного опалювального сезону. Зокрема, накопичує газ, вугілля, деревину та закуповує електрогенератори.

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