Закупає газ, вугілля, деревину та електрогенератори: як Україна готується до найскладнішого опалювального сезону

Вересень, 14 в 17:16

Україна готується до надскладного опалювального сезону, тож накопичує газ, вугілля і деревину та закуповує електрогенератори.

Про це під час пресконференції заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він повідомив, що на початок жовтня у сховищах буде накопичено 15,5 млрд куб. м газу. Плюс є домовленості зі США про виділення 2 млрд куб. м газу.

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– Це дасть нам змогу стабільно з точки зору забезпечення газом пройти опалювальний сезон, – сказав він.

Крім того, Шмигаль зазначив, що Україна веде підготовку з огляду на забезпечення вугіллям.

– На даний момент загалом Україна має 2,2 млн тонн вугілля, це найбільші запаси за останні роки. Ми розуміємо, що до початку опалювального сезону доберемо до 2,5 млн тонн. Це максимальна спроможність складів України зберігати, – додав прем’єр.

Шмигаль також зауважив, що активно накопичуються і альтернативні види палива, наприклад, деревина.

– Укрзалізниця накопичує, Держлісагентство накопичує, тобто ми збільшили відповідні запаси майже на 1,5 млн кубів дров. Тобто до жовтня у нас має бути накопичено близько 7 млн кубів дров. Для того, щоб ми могли в тих регіонах, де будуть розбиті об’єкти енергетичної інфраструктури, використовувати цей вже незвичний для цивілізованого світу вид енергоресурсів, – пояснив голова уряду.

Також Шмигаль сказав, що Україна вживає заходів для захисту енергетичних підстанцій, закуповує електрогенератори – більше 1,5 тис. одиниць. Також завозиться електроенергетичне обладнання, щоб забезпечити швидке відновлення зруйнованих енергетичних об’єктів.