ЗСУ встановили вогневий контроль майже над усією окупованою Херсонщиною – Гуменюк

Вересень, 14 в 15:04

ЗСУ встановили вогневий контроль майже над усією територією тимчасово окупованої Херсонської області.

Про це в ефірі Єдиних новин заявила голова Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

– Майже над усією територією Херсонської області тримається наш вогневий контроль, ми продовжуємо нашу бойову роботу, але про перемоги говорити поки що зарано, треба закріпитися у звільнених населених пунктах, – заявила вона.

Гуменюк додала, що особливості військової операції ЗСУ на Півдні пов’язані з ландшафтом регіону, де дуже багато річок, каналів та відкрита степова місцевість.

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– Тому тут немає інформаційної відкритості, оскільки це дуже небезпечно для наших підрозділів та населення через загрозу обстрілу з боку ворога. Дуже багато територій заміновано, ми не можемо оголошувати всі наші успіхи, але ми просуваємось і тиснемо росіян – це дуже їх деморалізує, – розповіла Гуменюк.

За її словами, моральний стан російських військових також підірваний успіхами українських військових під час наступу на Харківщині.