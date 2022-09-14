Не только Су-24: ВСУ сбили на Херсонщине вражеский вертолет Ми-8
Украинские зенитно-ракетные подразделения накануне уничтожили, кроме российского бомбардировщика Су-24М, еще и вертолет Ми-8.
Уничтожение Ми-8 подтвердили в Оперативном командовании Юг 14 сентября.
Вражеские цели ликвидированы в районе Давыдова Брода Херсонской области.
Напомним, что бомбардировщик Су-24М представители 160 зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования Юг приземлили днем 13 сентября.
Тогда украинским военным удалось всего за два часа – с 14:00 до 16:00 – сбить два самолета РФ и один беспилотник оперативно-тактического уровня.
Еще один штурмовик Су-25 упал в Донецкой области после точных ударов зенитчиков Шепетовского 11 зенитного ракетного полка Воздушного командования Запад.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 203-е сутки.
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