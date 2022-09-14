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Факты / Україна

Не только Су-24: ВСУ сбили на Херсонщине вражеский вертолет Ми-8

Татьяна Забожко, редактор ленты
Не только Су-24: ВСУ сбили на Херсонщине вражеский вертолет Ми-8
Фото: Dreamstime

Украинские зенитно-ракетные подразделения накануне уничтожили, кроме российского бомбардировщика Су-24М, еще и вертолет Ми-8.

Уничтожение Ми-8 подтвердили в Оперативном командовании Юг 14 сентября.

Вражеские цели ликвидированы в районе Давыдова Брода Херсонской области.

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Напомним, что бомбардировщик Су-24М представители 160 зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования Юг приземлили днем ​​13 сентября.

Тогда украинским военным удалось всего за два часа – с 14:00 до 16:00 – сбить два самолета РФ и один беспилотник оперативно-тактического уровня.

Еще один штурмовик Су-25 упал в Донецкой области после точных ударов зенитчиков Шепетовского 11 зенитного ракетного полка Воздушного командования Запад.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 203-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК ЮГ
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