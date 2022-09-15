В Украину должны поступить две партии бронетранспортеров из Литвы — МИД

Сентябрь, 15 в 13:51

В Украину в ближайшее время должна поступить партия бронетранспортеров из Литвы.

Об этом на брифинге в Одессе после встречи глав МИД Литвы, Украины и Ирландии сообщил литовский министр иностранных дел страны Габриелюс Ландсбергис.

— Сегодня мы поднимали вопрос оказания военной помощи. Правительством страны было принято решение об отправке двух партий бронетранспортеров. Первая из них поступит уже в ближайшее время. Она не поступит непосредственно в ВМСУ, но думаю, что Вооруженные силы Украины лучше знают, как им использовать эту военную помощь, – заявил Ландсбергис.

В то же время министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени добавил, что у Ирландии нет достаточной военной техники, чтобы передать ее Украине, однако страна участвует в программах финансовой помощи.

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– Ирландия выделила 55 миллионов евро на финансирование военной помощи Украине. Мы будем продолжать финансирование военной помощи, а Украина лучше знает, как использовать то или иное военное оборудование, – говорит Ковени.

Напомним, что Литва уже передавала Украине БТР M113, ПЗРК Stinger, противотанковые средства, средства индивидуальной защиты, минометы, стрелковое оружие и другую военную технику, включая БПЛА Bayraktar TB2. По состоянию на июль 2022 года, по информации военного ведомства Литвы, Вильнюс оказал Киеву помощь на сумму около $123 млн.

Со своей стороны 27 февраля Ирландия предоставила Украине нелетальное военное оборудование на сумму €9 млн, а также автомобили скорой помощи на сумму свыше €4,3 млн.