До України мають надійти дві партії бронетранспортерів з Литви – МЗС

Вересень, 15 в 13:51

В Україну найближчим часом має надійти партія бронетранспортерів з Литви.

Про це на брифінгу в Одесі після зустрічі глав МЗС Литви, України та Ірландії повідомив литовський міністр закордонних справ країни Габріелюс Ландсбергіс.

– Сьогодні ми порушували питання надання військової допомоги. Уряд країни ухвалив рішення про відправлення двох партій бронетранспортерів. Перша з них надійде вже найближчим часом. Вона не надійде безпосередньо до ВМСУ, але думаю, що Збройні сили України самі знають, як їм краще використати цю військову допомогу, – заявив Ландсбергіс.

Водночас міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені додав, що Ірландія не має достатньо військової техніки, щоб передати її Україні, однак країна бере участь в програмах фінансової допомоги.

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– Ірландія виділила 55 мільйонів євро на фінансування військової допомоги Україні. Ми будемо продовжувати фінансування військової допомоги, а Україна вже краще знає, як використовувати те чи інше військове обладнання, – говорить Ковені.

Нагадаємо, що Литва вже передавала Україні БТР M113, ПЗРК Stinger, протитанкові засоби, засоби індивідуального захисту, міномети, стрілецьку зброю та іншу військову техніку, зокрема БПЛА Bayraktar TB2. Станом на липень 2022 року, за інформацією військового відомства Литви, Вільнюс надав Києву допомогу на суму близько $123 млн.

Зі свого боку 27 лютого Ірландія надала Україні нелетальне військове обладнання на суму €9 млн, а також автівки швидкої допомоги на суму понад €4,3 млн.