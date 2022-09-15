Сентябрь, 15 в 7:16

Российские войска нацелились на Карачуновскую дамбу возле Кривого Рога, чтобы помешать украинским операциям на реке Ингулец.

Такую версию выдвинули эксперты Института изучения войны (ISW) после массированного ракетного обстрела Днепропетровской области 14 сентября.

Специалисты предполагают, что ударами по Карачуновской дамбе россияне хотели повредить украинские понтонные мосты ниже по течению.

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Это бы, по замыслу оккупантов, помешало Вооруженным силам Украины во время пересечения реки Ингулец.

Напомним, что российские войска выпустили по Кривому Рогу восемь ракет.

После обстрела в реке Ингулец резко повысился уровень воды.

В ISW отмечают, что эта река важна для контрнаступления Украины, который продолжается на границе Херсонской и Николаевской областей.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 204-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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