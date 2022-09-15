Вересень, 15 в 7:16

Російські війська націлилися на Карачунівську дамбу біля Кривого Рогу, щоб зашкодити українським операціям на річці Інгулець.

Таку версію висунули експерти Інституту вивчення війни (ISW) після масованого ракетного обстрілу Дніпропетровської області 14 вересня.

Фахівці припускають, що ударами по Карачунівській дамбі росіяни хотіли пошкодити українські понтонні мости нижче за течією.

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Це б, за задумом окупантів, стало б на заваді Збройним силам України під час перетину річки Інгулець.

Нагадаємо, що російські війська випустили по Кривому Рогу вісім ракет.

Після обстрілу в річці Інгулець різко підвищився рівень води.

В ISW наголошують, що ця річка є важливою для контрнаступу України, що триває на межі Херсонської та Миколаївської областей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 204-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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