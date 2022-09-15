Сентябрь, 15 в 10:24

15 сентября российские войска обстреляли ряд городов Донецкой области.

РФ обстреляла многоэтажку в Бахмуте, больницу в Торецке и шахту в Мирнограде / 4 фотографии

Больше всего разрушений в Бахмутском районе, сообщает глава областной военной администрации Павел Кириленко.

По самому Бахмуту армия РФ нанесла авиаудар около полуночи.

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Под огонь оккупантов попала многоэтажка.

Сейчас спасатели разбирают завалы дома. По предварительной информации, там могут находиться четыре человека.

В Торецке россияне повредили три отделения больницы. Один человек получил ранение.

Ночными прилетами в Северске повреждены частные дома.

Кассетными боеприпасами из Смерчей оккупанты попали в шахту Мирнограда. Там тоже пострадал один человек.

Последствия массированного артиллерийского обстрела центра Авдеевки областные власти еще выясняют.

Обстрел из Ураганов Новобахмутовки обошелся без пострадавших.

Не поступала информация о пострадавших и после вражеской атаки по Отрадовке и Майорску.

Всего за сутки в Донецкой области погибли два человека. 13 гражданских получили ранения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 204-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Павел Кириленко

Фото: Павел Кириленко