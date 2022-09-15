Вересень, 15 в 10:24

15 вересня російські війська обстріляли низку міст у Донецькій області.

РФ обстріляла багатоповерхівку в Бахмуті, лікарню в Торецьку та шахту в Мирнограді / 4 фотографии

Найбільше руйнувань у Бахмутському районі, повідомляє очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

По самому Бахмуту армія РФ завдала авіаудару близько опівночі.

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Під вогонь окупантів потрапила багатоповерхівка.

Зараз рятувальники розбирають завали будинку. За попередньою інформацією, там можуть перебувати четверо людей.

У Торецьку росіяни пошкодили три відділення лікарні. Одна людина дістала поранення.

Нічними прильотами в Сіверську пошкоджено приватні будинки.

Касетними боєприпасами із Смерчів окупанти влучили в шахту Мирнограда. Там також постраждала одна людина.

Наслідки масованого артилерійського обстрілу центру Авдіївки обласна влада ще з’ясовує.

Обстріл з Ураганів Новобахмутівки минувся без постраждалих.

Не надходила інформація про постраждалих і після ворожої атаки по Одрадівці та Майорську.

Загалом упродовж доби на Донеччині загинули двоє людей. 13 цивільних дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 204-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко