Сентябрь, 15 в 9:20

Армия РФ, отступая из Харьковской области, оставляла дорогостоящее оборудование, необходимое ей для обеспечения артиллерийского ведения войны.

Согласно данным разведки Минобороны Великобритании, российские военные бросили по меньшей мере один контрбатарейный радар Зоопарк, а также как минимум одну артиллерийскую машину управления IV14.

– Оставление таких видов техники свидетельствует о неорганизованном отступлении некоторых российских подразделений, – отмечают в британской разведке.

Не исключено, утверждают в оборонном ведомстве, что у армии РФ есть локальные сбои в командовании и управлении.

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Некоторые подразделения, добавляют в британской разведке, отступили относительно организованно, в то время как другие, очевидно, бежали в панике.

Направлялись российские войска в основном к западу от реки Оскол.

По состоянию на 15 сентября Вооруженные силы Украины контролируют освобожденные районы Харьковской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 204-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: ГУР