РФ, тікаючи з Харківщини, покинула радар Зоопарк і машину управління IV14

Вересень, 15 в 9:20

Армія РФ, відступаючи з Харківської області, залишала високовартісне обладнання, яке необхідне їй для забезпечення артилерійського стилю ведення війни.

За даними розвідки Міноборони Великої Британії, російські військові покинули щонайменше один контрбатарейний радар Зоопарк, а також принаймні одну артилерійську машину управління IV14.

– Залишення таких видів техніки свідчить про неорганізований відступ деяких російських підрозділів, – зазначають у британській розвідці.

Не виключено, стверджують в оборонному відомстві, що в армії РФ є локальні збої в командуванні та управлінні.

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Деякі підрозділи, додають у британській розвідці, відступили відносно організовано, тоді як інші, очевидно, тікали в паніці.

Прямували російські війська в основному на захід від річки Оскіл.

Станом на 15 вересня Збройні сили України контролюють звільнені райони Харківської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 204-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence

Фото: ГУР