РФ, тікаючи з Харківщини, покинула радар Зоопарк і машину управління IV14
Армія РФ, відступаючи з Харківської області, залишала високовартісне обладнання, яке необхідне їй для забезпечення артилерійського стилю ведення війни.
За даними розвідки Міноборони Великої Британії, російські військові покинули щонайменше один контрбатарейний радар Зоопарк, а також принаймні одну артилерійську машину управління IV14.
– Залишення таких видів техніки свідчить про неорганізований відступ деяких російських підрозділів, – зазначають у британській розвідці.
Не виключено, стверджують в оборонному відомстві, що в армії РФ є локальні збої в командуванні та управлінні.
Деякі підрозділи, додають у британській розвідці, відступили відносно організовано, тоді як інші, очевидно, тікали в паніці.
Прямували російські війська в основному на захід від річки Оскіл.
Станом на 15 вересня Збройні сили України контролюють звільнені райони Харківської області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 204-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Ministry of Defence
Фото: ГУР