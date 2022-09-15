РФ ночью ударила ракетами по Харькову
Ночью 15 сентября российские войска обстреляли Киевский район Харькова.
Ракетный удар оккупанты нанесли около 00:30.
Как уточнил уже утром мэр Харькова Игорь Терехов, по предварительной информации, обошлось без жертв.
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Пострадавших и разрушений тоже нет.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 204-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Игорь Терехов