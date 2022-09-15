РФ уночі ударила ракетами по Харкову

Вересень, 15 в 6:02

Уночі 15 вересня російські війська обстріляли Київський район Харкова.

Ракетного удару окупанти завдали близько 00:30.

Як уточнив уже вранці міський голова Харкова Ігор Терехов, за попередньою інформацією, минулося без жертв.

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Постраждалих та руйнувань теж немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 204-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ігор Терехов

Фото: Повітряне командування Схід