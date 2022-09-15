РФ уночі ударила ракетами по Харкову
Уночі 15 вересня російські війська обстріляли Київський район Харкова.
Ракетного удару окупанти завдали близько 00:30.
Як уточнив уже вранці міський голова Харкова Ігор Терехов, за попередньою інформацією, минулося без жертв.
Зараз дивляться
Постраждалих та руйнувань теж немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 204-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Ігор Терехов