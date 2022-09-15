Сентябрь, 15 в 14:28

В деоккупированном Изюме Харьковской области задержаны две бывшие работницы полиции и налоговой, которые добровольно сотрудничали с российскими оккупантами.

Сливали данные оккупантам: в Изюме задержали бывших работниц полиции и налоговой / 2 фотографии

По данным следствия, бывшая полицейская присоединилась к рядам так называемой народной милиции.

Женщина, которой еще в июле заочно сообщили о подозрении в госизмене, рассказывала российским захватчикам, где в Изюме расположены административные здания, в частности окружная прокуратура.

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Активно сотрудничала с представителями РФ и бывшая работница налоговой.

Заняв должность в псевдоадминистрации, она искала работников для коммунальных и других служб.

Кроме того, экс-чиновница также выясняла информацию о патриотически настроенных гражданах Украины на временно оккупированной территории области.

Бывшей работнице налоговой также уже сообщили о подозрении в госизмене.

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