Сливали данные оккупантам: в Изюме задержали бывших работниц полиции и налоговой
В деоккупированном Изюме Харьковской области задержаны две бывшие работницы полиции и налоговой, которые добровольно сотрудничали с российскими оккупантами.
По данным следствия, бывшая полицейская присоединилась к рядам так называемой народной милиции.
Женщина, которой еще в июле заочно сообщили о подозрении в госизмене, рассказывала российским захватчикам, где в Изюме расположены административные здания, в частности окружная прокуратура.
Активно сотрудничала с представителями РФ и бывшая работница налоговой.
Заняв должность в псевдоадминистрации, она искала работников для коммунальных и других служб.
Кроме того, экс-чиновница также выясняла информацию о патриотически настроенных гражданах Украины на временно оккупированной территории области.
Бывшей работнице налоговой также уже сообщили о подозрении в госизмене.
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