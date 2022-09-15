Вересень, 15 в 14:28

У деокупованому Ізюмі Харківської області затримали двох колишніх працівниць поліції та податкової, які добровільно співпрацювали з російськими окупантами.

Зливали дані окупантам: в Ізюмі затримали колишніх працівниць поліції та податкової / 2 фотографии

За даними слідства, колишня поліцейська приєдналася до лав так званої народної міліції.

Жінка, якій ще в липні заочно повідомили про підозру в держзраді, розповідала російським загарбникам, де в Ізюмі розташовані адміністративні будівлі, зокрема окружна прокуратура.

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Активно співпрацювала з представниками РФ і колишня працівниця податкової.

Обійнявши посаду в псевдоадміністрації, вона шукала працівників для комунальних та інших служб.

Крім того, ексчиновниця також виявляла на тимчасово окупованій території області патріотично налаштованих громадян України.

Колишній працівниці податкової теж вже повідомили про підозру в держзраді.

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