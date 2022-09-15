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Факты / Україна

ВСУ разбили полк десантников РФ – Генштаб

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Россия несет потери и пытается удержать временно захваченные территории на Востоке и Юге Украины.

Так, 15 сентября стало известно, что армия РФ потеряла значительное количество десантников на Бахмутском направлении.

Уничтожение большого количества военных и техники подразделений 137 парашютно-десантного полка 106 парашютно-десантной дивизии Вооруженных сил РФ подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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– Из-за значительных потерь это подразделение без дополнительных мер не может продолжать боевые действия, – констатируют в Генштабе ВСУ.

Чтобы удержать временно захваченные территории, враг пытается укрепить первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях.

Для этого оккупанты перемещают резервы из состава подразделений 3 армейского корпуса, а также остатки тех подразделений, которые были выведены из Харьковского направления.

Имеют проблемы с нехваткой отдельных видов боеприпасов для реактивных систем залпового огня и артиллерии также вражеские подразделения, которые выполняют задачи вдоль линии столкновения.

Это произошло благодаря тому, что Силы обороны нарушили логистическое обеспечение оккупантов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 204-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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