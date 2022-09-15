ЗСУ розбили полк десантників РФ – Генштаб

Вересень, 15 в 8:20

Росія зазнає втрат та намагається утримати тимчасово захоплені території на Сході та Півдні України.

Так, 15 вересня стало відомо, що армія РФ втратила велику кількість десантників на Бахмутському напрямку.

Знищення значної кількості військових і техніки підрозділів 137 парашутно-десантного полку 106 парашутно-десантної дивізії Збройних сил РФ підтвердили в Генеральному штабі Збройних сил України.

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– Через значні втрати цей підрозділ без додаткових заходів не може продовжувати бойові дії, – констатують у Генштабі ЗСУ.

Щоб утримати тимчасово захоплені території, ворог намагається укріпити першу лінію оборони в Донецькій та Запорізькій областях.

Для цього окупанти переміщають резерви зі складу підрозділів 3 армійського корпусу, а також залишки тих підрозділів, які були виведені з Харківського напрямку.

Мають проблеми з нестачею окремих видів боєприпасів для реактивних систем залпового вогню та артилерії і ті ворожі підрозділи, які виконують завдання уздовж лінії зіткнення.

Сталось це завдяки тому, що Сили оборони порушили логістичне забезпечення окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 204-ту добу.

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