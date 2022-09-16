Сентябрь, 16 в 13:09

В Кабинете министров Украины готовят законопроект о введении уголовной ответственности за принудительную российскую паспортизацию. Он будет касаться государственных служащих и лиц, способствующих незаконному вручению паспортов РФ.

О деталях проинформировала вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. По ее словам, проект закона был согласован сегодня на правительственном совещании.

– К сожалению, международное право не содержит адекватных норм для противодействия незаконной российской паспортизации на территории Украины. Поэтому мы должны реагировать путем ужесточения уголовного законодательства, — отметила Верещук.

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По ее словам, законопроект предусматривает следующие ключевые положения:

Если государственный служащий получил российский паспорт от оккупантов, ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

За пропаганду гражданства РФ предлагается тюремное заключение сроком от 5 до 8 лет.

Лица, принуждающие украинцев получать вражеские паспорта, могут быть осуждены на срок от 8 до 12 лет заключения.

От 8 до 12 лет тюрьмы может также грозить за создание условий, в которых неполучение паспорта РФ будет ставить украинцев в невыгодное положение, унижать их права. То есть в этом случае речь идет о косвенном принуждении.

Верещук подчеркнула, что законопроект касается только госслужащих с паспортами РФ и лиц, прямо или косвенно способствующих незаконной российской паспортизации на оккупированных территориях.

Согласно нормам документа, наказанию подлежат и граждане РФ, занимавшиеся незаконной паспортизацией в Украине.

– Других лиц этот законопроект не касается. Нормы нового законопроекта направлены, прежде всего, на наказание организаторов вражеской паспортизации и их приспешников… Российский паспорт – это вражеское оружие, и на нашей территории подлежит уничтожению, — подытожила Верещук.

Ранее в Минреинтеграции Украины сообщали о подготовке законопроекта о деоккупированных территориях. Речь идет об особенностях работы военных администраций, возобновлении обращения гривны, а также начале работы различных учреждений.

Источник: Ирина Верещук