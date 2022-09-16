Вересень, 16 в 13:09

У Кабінеті міністрів України готують законопроєкт про запровадження кримінальної відповідальності за примусову російську паспортизацію. Він стосуватиметься державних службовців та осіб, які сприяють незаконному врученню паспортів РФ.

Про деталі поінформувала віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. За її словами, проєкт закону був погоджений сьогодні на урядовій нараді.

– На жаль, міжнародне право не містить адекватних норм для протидії незаконній російській паспортизації на території України. Тому ми маємо реагувати шляхом посилення кримінального законодавства, – зазначила Верещук.

За її словами, законопроєкт передбачає такі ключові положення:

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Якщо державний службовець отримав російський паспорт від окупантів – йому загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років.

За пропаганду громадянства РФ пропонується ув’язнення на строк від 5 до 8 років.

Особи, які примушуватимуть українців отримувати ворожі паспорти, можуть бути засуджені на термін від 8 до 12 років ув’язнення.

Від 8 до 12 років в’язниці може також загрожувати за створення умов, у яких неотримання паспорта РФ ставитиме українців у невигідне становище, принижуватиме їхні права. Тобто в цьому випадку йдеться про непряме примушування.

Верещук наголосила, що законопроєкт стосується лише держслужбовців із паспортами РФ та осіб, які прямо або опосередковано сприяють незаконній російській паспортизації на окупованих територіях.

Згідно з нормами документа, покаранню підлягають і громадяни РФ, які займалися незаконною паспортизацією в Україні.

– Інших осіб цей законопроєкт не стосується. Норми нового законопроєкту направлені насамперед на покарання організаторів ворожої паспортизації та їх поплічників… Російський паспорт – це ворожа зброя, і на нашій території підлягає знищенню, – підсумувала Верещук.

Раніше в Мінреінтеграції України повідомляли про підготовку законопроєкту про деокуповані території. Йдеться про особливості роботи військових адміністрацій, відновлення обігу гривні, а також початок роботи різних установ.

Джерело: Ірина Верещук