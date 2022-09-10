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Факты / Україна / Политика

Правительство готовит законопроект о деоккупированных территориях

Валентина Летяк, редактор ленты
Правительство готовит законопроект о деоккупированных территориях

Координационный штаб по вопросам оккупированных территорий по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля подготовит законопроект об освобожденных от оккупантов территориях.

Этот документ определит законодательные рамки для первоочередных действий по восстановлению жизнедеятельности этих регионов.

Речь идет, в частности, о новых особенностях работы военных администраций, вопросах возобновления обращения гривны и казначейского обслуживания, а также начале работы заведений и учреждений.

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Кабмин сегодня создал координационный штаб по вопросам оккупированных территорий, который возглавила вице-премьер — министр Ирина Верещук.

Фото: Харківська ОВА

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