Вересень, 16 в 15:25

У п’ятницю, 16 вересня, президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Учасники розглянули подальші кроки з деокупації територій України та ухвалили необхідні рішення.

Окремо зупинилися на матеріально-технічному забезпеченні сил оборони та актуалізували перелік озброєння, необхідного для продовження операції зі звільнення українських земель.

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У засіданні взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач ССО ЗСУ Віктор Хоренко, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, т.в.о. голови СБУ Василь Малюк, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак.

Також до засідання Ставки у форматі відеозв’язку приєдналися: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування Захід Сергій Літвінов, командувач військ Оперативного командування Південь Андрій Ковальчук, секретар РНБО Олексій Данілов.