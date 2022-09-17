Сентябрь, 16 в 22:28

Президент Владимир Зеленский выступил за идею возобновления экспорта аммиака из России через Украину при условии, что Кремль вернет украинских военнопленных.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью Reuters.

Он прокомментировал предложение ООН касательно возобновления поставок аммиака РФ через Украину для облегчения глобальной нехватки удобрений.

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— Я против поставок аммиака из Российской Федерации через нашу территорию. Я бы сделал это только в обмен на наших пленных. Именно это я предложил ООН, — сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что при наступлении ВСУ на Харьковщине были взяты в плен сотни российских военнослужащих.

В Кремле уже успели выступить против такого решения украинского лидера.

— Разве люди и аммиак — это одно и то же?! — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует российское госинформагентство.

Аммиакопровод из Тольятти в Одессу, длина которого составляет более 2,4 тыс. км, на 1018 км проходит по территории Украины. Его оператором в Украине является Укрхимтрансаммиак, а сам аммиак доставляется в Одесский припортовый завод (ОПЗ).

Транспортировка российского аммиака была приостановлена в конце 2021 года, однако 6 декабря поставки были восстановлены после покупки Тольятиазот в Самарской области РФ российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным.

После полномасштабного вторжения перекачка аммиака была остановлена, как и отгрузка с ОПЗ. Российский аммиак на заводе в Одессе был арестован властями Украины, и украинское госагентство АРМА начало его продажу.

Против российского олигарха Мазепина были введены санкции правительством Украины в середине июля, чем предусмотрено блокирование его активов, запрет вывода капиталов за пределы Украины и остановка выполнения экономических и финансовых обязательств.