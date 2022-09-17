Вересень, 16 в 22:28

Президент Володимир Зеленський виступив за ідею відновлення експорту аміаку з Росії через Україну за умови, що Кремль поверне українських військовополонених.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю Reuters.

Він прокоментував пропозицію ООН щодо відновлення поставок аміаку РФ через Україну для полегшення глобальної нестачі добрив.

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– Я проти поставок аміаку з Російської Федерації через нашу територію. Я б зробив це тільки в обмін на наших полонених. Саме це я запропонував ООН, – сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що під час наступу ЗСУ на Харківщині було взято в полон сотні російських військовослужбовців.

У Кремлі вже встигли виступити проти такого рішення українського лідера.

– Хіба люди й аміак – це одне й те саме?! – сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитує російське держінформагентство.

Аміакопровід із Тольятті до Одеси, довжина якого становить понад 2,4 тис. км, на 1018 км проходить територією України. Його оператором в Україні є Укрхімтрансаміак, а сам аміак доставляють на Одеський припортовий завод (ОПЗ).

Транспортування російського аміаку було припинено наприкінці 2021 року, проте 6 грудня постачання було відновлено після купівлі Тольяттіазот у Самарській області РФ російським бізнесменом Дмитром Мазепіним.

Після повномасштабного вторгнення перекачування аміаку було зупинене, як і відвантаження з ОПЗ. Російський аміак на заводі в Одесі заарештувала влада України, і українське держагентство АРМА почало його продаж.

Проти російського олігарха Мазепіна запроваджено санкції урядом України в середині липня, чим передбачено блокування його активів, заборона виведення капіталів за межі України і зупинка виконання економічних та фінансових зобов’язань.