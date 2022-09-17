Сентябрь, 17 в 9:48

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 54 250 российских оккупантов.

По информации Генштаба ВСУ, украинские военные за сутки уничтожили еще 200 захватчиков, три вражеских танка, 11 боевых бронированных машин, четыре артиллерийские системы, сбили один самолет, три беспилотника и три крылатых ракеты.

Обновлены потери РФ в войне против Украины:

Сейчас смотрят

танки – 2 202 (+3);

боевые бронированные машины – 4 701 (+11);

артиллерийские системы – 1306 (+4);

РСЗО – 312;

средства ПВО – 168;

самолеты – 251 (+1);

вертолеты – 216;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 911 (+3);

крылатые ракеты – 236 (+3);

корабли /катера ‒ 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 3571 (+21);

специальная техника – 121.

Также в Генштабе ВСУ сообщили, что на 206-е сутки полномасштабной войны подразделения Сил обороны нанесли армии РФ потери, отбив ее атаки в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Авдеевка, Николаевка Вторая и Новомихайловка.

Больше ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.