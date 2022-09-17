Вересень, 17 в 9:48

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували близько 54 250 російських окупантів.

За інформацією Генштабу ЗСУ, українські військові за добу знищили ще 200 загарбників, три ворожі танки, 11 бойових броньованих машин, чотири артилерійські системи, збили один літак, три безпілотники і три крилаті ракети.

Оновлені втрати РФ у війні проти України:

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танки ‒ 2 202 (+3);

бойові броньовані машини ‒ 4 701 (+11);

артилерійські системи – 1 306 (+4);

РСЗВ – 312;

засоби ППО ‒ 168;

літаки – 251 (+1);

гелікоптери – 216;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 911 (+3);

крилаті ракети ‒ 236 (+3);

кораблі /катери ‒ 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 3 571 (+21);

спеціальна техніка ‒ 121.

Також у Генштабі ЗСУ повідомили, що на 206-ту добу повномасштабної війни підрозділи Сил оборони завдали армії РФ втрат, відбивши її атаки в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.