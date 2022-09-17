Оккупанты угрожают запорожским активистам смертной казнью
Российские оккупанты на временно захваченных территориях Запорожской области заявили, что усиливают “санкции” по отношению к патриотически настроенным украинским гражданам.
Согласно имеющейся в распоряжении украинской стороны информации, оккупанты и коллаборанты запугивают людей лишением свободы, если те будут поддерживать представителей движения сопротивления.
В частности, активистам угрожают, что принудительно вывезут в так называемые Л/ДНР.
А там их будет ждать смертная казнь.
Известно, что за прошедшие сутки российские войска не предпринимали активных действий на Запорожском направлении, так же, как на Авдеевском и Новопавловском.
От огня вражеской артиллерии пострадали Авдеевка, Веселое, Опытное, Нетайлово, Зеленое Поле, Полтавка и Новополье.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 206-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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