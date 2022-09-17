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Факты / Україна

Оккупанты угрожают запорожским активистам смертной казнью

Татьяна Забожко, редактор ленты
російські військові
Фото: УНИАН

Российские оккупанты на временно захваченных территориях Запорожской области заявили, что усиливают “санкции” по отношению к патриотически настроенным украинским гражданам.

Согласно имеющейся в распоряжении украинской стороны информации, оккупанты и коллаборанты запугивают людей лишением свободы, если те будут поддерживать представителей движения сопротивления.

В частности, активистам угрожают, что принудительно вывезут в так называемые Л/ДНР.

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А там их будет ждать смертная казнь.

Известно, что за прошедшие сутки российские войска не предпринимали активных действий на Запорожском направлении, так же, как на Авдеевском и Новопавловском.

От огня вражеской артиллерии пострадали Авдеевка, Веселое, Опытное, Нетайлово, Зеленое Поле, Полтавка и Новополье.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 206-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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