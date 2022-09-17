Окупанти погрожують запорізьким активістам смертною карою

Вересень, 17 в 7:53

Російські окупанти на тимчасово захоплених територіях Запорізької області заявили, що посилюють “санкції” до патріотично налаштованих українських громадян.

За інформацією, яка є в розпорядженні української сторони, окупанти та колаборанти залякують людей позбавленням волі, якщо ті підтримуватимуть представників руху опору.

Зокрема, активістам погрожують, що примусово вивезуть до так званих Л/ДНР.

Зараз дивляться

А там на них чекатиме смертна кара.

Відомо, що впродовж минулої доби російські війська не вдавались до активних дій на Запорізькому напрямку, так само, як на Авдіївському та Новопавлівському.

Від вогню ворожої артилерії постраждали Авдіївка, Веселе, Опитне, Нетайлове, Зелене Поле, Полтавка та Новопіль.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 206-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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