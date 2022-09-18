Стала могилой для 54 человек: в Изюме показали многоэтажку после авиаудара РФ

Сентябрь, 17 в 22:09

В Изюме показали дом, который стал могилой для 54 мирных людей в результате авиаудара российских войск.

– Дом разрушен по центру полностью, а все эти люди находились в подвале. Тела погибших пришли извлекать из-под завалов даже из соседних домов, — сказал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По его информации, в этой многоэтажке были обнаружены тела не только жителей, но и людей из соседних домов. Они пытались скрыться от российских обстрелов, но не смогли.

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Напомним, что главный следователь полиции Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что после освобождения Изюма было обнаружено массовое захоронение, содержащее около 440 могил.

Фото: скрин с видео