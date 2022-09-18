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Факти / Україна

Стала могилою для 54 людей: в Ізюмі показали багатоповерхівку після авіаудару РФ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Стала могилою для 54 людей: в Ізюмі показали багатоповерхівку після авіаудару РФ

В Ізюмі показали будинок, який став могилою для 54 мирних людей внаслідок авіаудару російських військ.

– Будинок зруйнований по центру повністю, а всі ці люди перебували у підвалі. Тіла загиблих прийшли діставати з-під завалів навіть із сусідніх будинків, – сказав омбудсмен Дмитро Лубинець.

За його інформацією, у цій багатоповерхівці було виявлено тіла не лише її мешканців, а й людей із сусідніх будинків. Вони намагалися сховатися від російських обстрілів, але не змогли.

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Нагадаємо, що головний слідчий поліції Харківської області Сергій Болвінов повідомив, що після звільнення Ізюма було виявлено масове поховання, що містить близько 440 могил.

Фото: скрін з відео

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