В Харькове один за другим раздались взрывы
Требует проверки
Фото: Depositphotos
Ночью 17 сентября в Харькове после объявления воздушной тревоги раздались взрывы.
По свидетельствам очевидцев, два взрыва один за другим прогремели около двух ночи.
Комментариев от властей города и области пока не поступало.
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