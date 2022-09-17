Сентябрь, 17 в 6:02

Ночью 17 сентября в Харькове после объявления воздушной тревоги раздались взрывы.

По свидетельствам очевидцев, два взрыва один за другим прогремели около двух ночи.

Комментариев от властей города и области пока не поступало.

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