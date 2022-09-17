У Харкові один за одним пролунали вибухи

Вересень, 17 в 6:02

Уночі 17 вересня в Харкові після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи.

За свідченнями очевидців, два вибухи один за одним пролунали близько другої ночі.

Коментарів від влади міста та області поки не надходило.

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