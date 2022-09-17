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Факти / Україна

У Харкові один за одним пролунали вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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Вибух
Фото: Depositphotos

Уночі 17 вересня в Харкові після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи.

За свідченнями очевидців, два вибухи один за одним пролунали близько другої ночі.

Коментарів від влади міста та області поки не надходило.

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