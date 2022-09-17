Какой конец ожидает РФ и как Украина должна подготовиться — мнение военного эксперта

Сентябрь, 17 в 18:40

Россия развалится, но перед этим в страну придет “ультрарадикальная патриотическая вооруженная хунта”, которая будет создавать немалые трудности обществу.

— Но в результате деятельности этой хунты Россия развалится. Так как эффективно управлять такой страной она не сможет, будут огромные экономические проблемы, — считает директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Также эксперт уверен, что стабилизировать ситуацию придется как раз Украине.

— А для того чтобы стабилизировать такую территорию, нужно бронетехнику в частности. То есть если посмотреть на перспективу, то Украине уже нужно поставлять Абрамсы (M1 Abrams, — Ред.) не только для того, чтобы сейчас закрывать пробелы в нашей обороне или для проведения контрнаступления, — рассуждает Самусь.

Он считает, что осознание западными партнерами реалистичности такого сценария должно благоприятствовать наращиванию военной помощи.

Сейчас смотрят

— Мы не можем прогнозировать, когда это случиться — завтра может быть или через пятнадцать лет. Но в любом случае нам нужно обеспечивать, чтобы в Украине уже создавались возможности для быстрого реагирования на те кризисы, которые будут создаваться на территории бывшей Российской Федерации — так называемой России, — говорит Самусь.

При этом он уверен, что в правительстве США не хватает понимания реалистичных сценариев политической ситуации в РФ.