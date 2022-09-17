Який кінець очікує на РФ та як Україна має підготуватися – думка військового експерта

Вересень, 17 в 18:40

Росія розвалиться, але перед цим у країну прийде “ультрарадикальна патріотична озброєна хунта”, яка створюватиме чималі труднощі для суспільства.

– Але внаслідок діяльності цієї хунти Росія розвалиться. Оскільки ефективно керувати такою країною вона не зможе, будуть величезні економічні проблеми, – вважає директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

Також експерт упевнений, що стабілізувати ситуацію доведеться саме Україні.

– А для того, щоб стабілізувати таку територію, потрібна бронетехніка зокрема. Тобто, якщо подивитися на перспективу, то Україні вже потрібно постачати Абрамси (M1 Abrams, — Ред.) не лише для того, щоб зараз закривати прогалини в нашій обороні або для проведення контрнаступу, — розмірковує Самусь.

Він вважає, що усвідомлення західними партнерами реалістичності такого сценарію має сприяти нарощуванню військової допомоги.

Зараз дивляться

– Ми не можемо прогнозувати, коли це станеться – завтра може бути чи через п’ятнадцять років. Але у будь-якому разі нам потрібно забезпечувати, щоб в Україні вже створювалися можливості для швидкого реагування на ті кризи, які створюватимуться на території колишньої Російської Федерації – так званої Росії, – каже Самусь.

При цьому він упевнений, що в уряді США не вистачає розуміння реалістичних сценаріїв політичної ситуації в Росії.