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Факти / Україна

Який кінець очікує на РФ та як Україна має підготуватися – думка військового експерта

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
кремль росія
Фото: Pixabay

Росія розвалиться, але перед цим у країну прийде “ультрарадикальна патріотична озброєна хунта”, яка створюватиме чималі труднощі для суспільства.

– Але внаслідок діяльності цієї хунти Росія розвалиться. Оскільки ефективно керувати такою країною вона не зможе, будуть величезні економічні проблеми, – вважає директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

Також експерт упевнений, що стабілізувати ситуацію доведеться саме Україні.

– А для того, щоб стабілізувати таку територію, потрібна бронетехніка зокрема. Тобто, якщо подивитися на перспективу, то Україні вже потрібно постачати Абрамси (M1 Abrams, — Ред.) не лише для того, щоб зараз закривати прогалини в нашій обороні або для проведення контрнаступу, — розмірковує Самусь.

Він вважає, що усвідомлення західними партнерами реалістичності такого сценарію має сприяти нарощуванню військової допомоги.

Зараз дивляться

– Ми не можемо прогнозувати, коли це станеться – завтра може бути чи через п’ятнадцять років. Але у будь-якому разі нам потрібно забезпечувати, щоб в Україні вже створювалися можливості для швидкого реагування на ті кризи, які створюватимуться на території колишньої Російської Федерації – так званої Росії, – каже Самусь.

При цьому він упевнений, що в уряді США не вистачає розуміння реалістичних сценаріїв політичної ситуації в Росії.

– В адміністрації президента Байдена існує концептуальна проблема: вони не готові до трансформації Росії у такий стан. Під наступним становищем я маю на увазі створення десятків нових держав. У США вважають, що перемога над Росією закінчиться так само, як перемога над Радянським Союзом. Що після Путіна прийде Горбачов, почне говорити про нове мислення та перебудову, і все буде добре. Потім будуть вибори — Росія ослабне і буде схожий на 90-ті роки період.

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Джерело: Новое время
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