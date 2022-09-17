Вересень, 17 в 16:01

Міністерство внутрішніх справ до кінця жовтня може запустити Єдиний реєстр зброї. Це зроблять, якщо найближчим часом Верховна Рада не ухвалить законопроєкт №5708 Про право на цивільну вогнепальну зброю.

У такому разі МВС просто внесе відповідні зміни до відомчих підзаконних нормативних актів. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко.

– Реєстр наразі перебуває в дослідній експлуатації. Процедури і процеси, які автоматизує система, тестуються. Якщо відповідний закон найближчим часом ухвалено не буде, до кінця жовтня запускаємо Єдиний реєстр зброї у промислову експлуатацію вже з тим набором сервісів, які готові на цей час, – пояснив він.

За словами Бондаренка, із жовтня громадяни зможуть бачити у Єдиному реєстрі інформацію про себе, розуміти актуальність термінів щодо документів, отримувати нові сервіси.

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Він пояснив, що реєстр дає змогу у будь-який момент розуміти, де і яка зброя перебуває, хто за неї відповідає.

Також Ігор Бондаренко нагадав, що положення про Єдиний реєстр зброї було затверджене наказом МВС від 10 січня 2022 року.

Ця система буде документувати повний життєвий цикл зброї – від її імпорту чи виробництва до продажу та знищення. Це сприятиме створенню умов запобігання її незаконному обігу.