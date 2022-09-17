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Факти / Україна

Єдиний реєстр зброї в Україні можуть запустити до кінця жовтня – МВС

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
зброя
Фото: Pixabay

Міністерство внутрішніх справ до кінця жовтня може запустити Єдиний реєстр зброї. Це зроблять, якщо найближчим часом Верховна Рада не ухвалить законопроєкт №5708 Про право на цивільну вогнепальну зброю.

У такому разі МВС просто внесе відповідні зміни до відомчих підзаконних нормативних актів. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко.

– Реєстр наразі перебуває в дослідній експлуатації. Процедури і процеси, які автоматизує система, тестуються. Якщо відповідний закон найближчим часом ухвалено не буде, до кінця жовтня запускаємо Єдиний реєстр зброї у промислову експлуатацію вже з тим набором сервісів, які готові на цей час, – пояснив він.

За словами Бондаренка, із жовтня громадяни зможуть бачити у Єдиному реєстрі інформацію про себе, розуміти актуальність термінів щодо документів, отримувати нові сервіси.

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Він пояснив, що реєстр дає змогу у будь-який момент розуміти, де і яка зброя перебуває, хто за неї відповідає.

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Також Ігор Бондаренко нагадав, що положення про Єдиний реєстр зброї було затверджене наказом МВС від 10 січня 2022 року.

Ця система буде документувати повний життєвий цикл зброї – від її імпорту чи виробництва до продажу та знищення. Це сприятиме створенню умов запобігання її незаконному обігу.

Джерело: Укрінформ
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