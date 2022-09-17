Сентябрь, 17 в 0:57

Несмотря на успешное контрнаступление ВСУ на Харьковщине, война в Украине находится закончится еще не быстро.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Reuters.

Президент не считает, что окончание войны наступит в ближайшее время.

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— Пока что рано говорить об окончании этой войны, — сказал он.

По его мнению, уровень поставок западного вооружения Украине мог бы упасть, если бы ВСУ не начали контрнаступательные действия, а после яркого успеха украинских защитников другие страны остались под впечатлением.

— Я считаю, что это очень важный шаг, который повлиял или будет влиять на решение некоторых других стран, — сказал президент Украины.

Владимир Зеленский в очередной раз повторил призыв к странам-партнерам Украины ускорить поставки вооружения.

— Мы хотели бы больше помощи от Турции, мы хотели бы больше помощи от Южной Кореи. Больше помощи от арабского мира. От Азии, — сказал Владимир Зеленский.

Зеленский также ответил, есть ли доказательства военных преступлений России в Харьковской области.

— Все это есть… Есть некоторые доказательства и проводятся оценки, украинские и международные, и это очень важно для нас, чтобы мир признал это, — сказал он.

Зеленский также сослался на “определенные психологические барьеры” в Германии для поставки военной техники из-за ее нацистского прошлого, но подчеркнул, что такие поставки жизненно важны для Украины, чтобы защитить себя от “русского фашизма”.