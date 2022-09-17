Зеленський розповів, чи може скоро закінчитись війна
Попри успішний контрнаступ ЗСУ на Харківщині, війна в Україні знаходиться закінчиться ще не швидко.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters.
Президент не вважає, що закінчення війни наступить найближчим часом.
– Поки що рано говорити про закінчення цієї війни, – сказав він.
На його думку, рівень постачання західного озброєння Україні міг би впасти, якби ЗСУ не розпочали контрнаступальні дії, а після яскравого успіху українських оборонців інші країни залишились під враженням.
– Я вважаю, що це дуже важливий крок, який вплинув чи впливатиме на рішення деяких інших країн, – сказав президент України.
Володимир Зеленський вкотре повторив заклик до країн-партнерів України пришвидшити постачання озброєння.
– Ми хотіли б більше допомоги від Туреччини, ми хотіли б більше допомоги від Південної Кореї. Більше допомоги від арабського світу. Від Азії, – сказав Володимир Зеленський.
Зеленський також відповів, чи є докази воєнних злочинів Росії в Харківській області.
– Усе це є… Є деякі докази і проводяться оцінки, українські та міжнародні, і це дуже важливо для нас, щоб світ визнав це, – сказав він.
Зеленський також послався на “певні психологічні бар’єри” в Німеччині для постачання військової техніки через її нацистське минуле, але наголосив, що таке постачання життєво важливе для України, щоб захистити себе від “російського фашизму”.