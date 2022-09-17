Вересень, 17 в 0:57

Попри успішний контрнаступ ЗСУ на Харківщині, війна в Україні знаходиться закінчиться ще не швидко.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters.

Президент не вважає, що закінчення війни наступить найближчим часом.

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– Поки що рано говорити про закінчення цієї війни, – сказав він.

На його думку, рівень постачання західного озброєння Україні міг би впасти, якби ЗСУ не розпочали контрнаступальні дії, а після яскравого успіху українських оборонців інші країни залишились під враженням.

– Я вважаю, що це дуже важливий крок, який вплинув чи впливатиме на рішення деяких інших країн, – сказав президент України.

Володимир Зеленський вкотре повторив заклик до країн-партнерів України пришвидшити постачання озброєння.

– Ми хотіли б більше допомоги від Туреччини, ми хотіли б більше допомоги від Південної Кореї. Більше допомоги від арабського світу. Від Азії, – сказав Володимир Зеленський.

Зеленський також відповів, чи є докази воєнних злочинів Росії в Харківській області.

– Усе це є… Є деякі докази і проводяться оцінки, українські та міжнародні, і це дуже важливо для нас, щоб світ визнав це, – сказав він.

Зеленський також послався на “певні психологічні бар’єри” в Німеччині для постачання військової техніки через її нацистське минуле, але наголосив, що таке постачання життєво важливе для України, щоб захистити себе від “російського фашизму”.