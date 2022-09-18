Вересень, 18 в 6:36

На Херсонщині Збройні сили України завдали вогневого удару по транспортних шляхах та логістичних центрах окупантів.

Про це повідомляє Оперативне командування Південь.

Таким чином ЗСУ зруйнували плани ворогу на відновлення пропускних спроможностей Антонівського залізничного мосту, який ті намагалися полагодити. А також знищено баржу, за допомогою якої російські окупанти намагалися доправляти озброєння та техніку.

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За інформацією командування, баржу вдалося потопити разом із навантаженою військовою технікою та супровідним персоналом.

Зазначається, що загалом українські воїни за добу знищили на півдні 62 окупанти та п’ять одиниць броньованої техніки.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 207-й день.