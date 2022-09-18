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Факты / Україна

Сколько еще может продолжаться война: военный эксперт спрогнозировал сроки

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Сколько еще может продолжаться война: военный эксперт спрогнозировал сроки
Фото: Генштаб ВСУ

Из-за непогоды активная фаза войны через месяц временно затихнет, а уже весной и летом контрнаступление возобновится.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил военный эксперт Петр Черник.

— Так выглядит, что именно река Оскол будет новой линией разграничения на Харьковщине. Повторить такую ​​харьковскую операцию будет в разы сложнее. Должны осознавать, что противник также учится и делает выводы. Нет сомнений. что он будет искать момент и способ контратаковать. Общая линия фронта не изменилась — она ​​продолжает оставаться за тысячу км, — говорит эксперт.

Также он отмечает, что на Бахмутском направлении враг и дальше пытается давить всеми доступными ему силами.

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— По моему мнению, до месяца времени эта активная фаза войны затихнет, потому что пойдут дожди и начнутся активные артиллерийские дуэли, а уже весной и летом начнется новая горячая фаза российско-украинской войны, которая в итоге должна “усилить” московский империализм, — говорит Черник.

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