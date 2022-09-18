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Факти / Україна

Скільки ще може тривати війна: військовий експерт спрогнозував терміни

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Скільки ще може тривати війна: військовий експерт спрогнозував терміни
Фото: Генштаб ЗСУ

Через негоду активна фаза війни за місяць тимчасово затихне, а вже навесні та влітку контрнаступ поновиться.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив військовий експерт Петро Черник.

– Так виглядає, що саме річка Оскіл буде новою лінією розмежування на Харківщині. Повторити таку харківську операцію буде в рази складніше. Маємо усвідомлювати, що противник також вчиться і також робить висновки. Немає сумніву. що він шукатиме момент та спосіб, аби контратакувати. Загальна лінія фронту не змінилася – вона й надалі сягає поза тисячу км, – каже експерт.

Також він зазначає, що на Бахмутському напрямку ворог й далі намагається тиснути усіма доступними йому силами.

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– На мій погляд, до місяця часу ця активна фаза війни затихне, бо підуть дощі і розпочнуться активні артилерійські дуелі, а вже навесні та влітку розпочнеться нова гаряча фаза російсько-української війни, яка в підсумку повинна “вмогилити” московський імперіалізм, – говорить Черник.

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