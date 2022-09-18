Скільки ще може тривати війна: військовий експерт спрогнозував терміни

Вересень, 18 в 17:11

Через негоду активна фаза війни за місяць тимчасово затихне, а вже навесні та влітку контрнаступ поновиться.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив військовий експерт Петро Черник.

– Так виглядає, що саме річка Оскіл буде новою лінією розмежування на Харківщині. Повторити таку харківську операцію буде в рази складніше. Маємо усвідомлювати, що противник також вчиться і також робить висновки. Немає сумніву. що він шукатиме момент та спосіб, аби контратакувати. Загальна лінія фронту не змінилася – вона й надалі сягає поза тисячу км, – каже експерт.

Також він зазначає, що на Бахмутському напрямку ворог й далі намагається тиснути усіма доступними йому силами.

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