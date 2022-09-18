Стрельба в Херсоне: Гуменюк объяснила, что оккупанты устроили в городе

Сентябрь, 18 в 12:20

Российские оккупанты пытаются устроить различные диверсии, чтобы обвинить в провокациях Вооруженные силы Украины и дискредитировать наших военных.

Так стрельбу в Херсоне, которую могли слышать местные жители вечером 17 сентября, объяснила руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк.

— Мы предупреждали, что с 17 по 20 сентября в Херсонской области в частности планируется ряд диверсионных мероприятий, которые будут очень вредить имиджу ВСУ. Враг пытается устроить провокации такого типа, чтобы население Херсонщины изменило свое мнение и считало, что украинские военные их не освобождают, а якобы захватывают. Именно поэтому провокации со стрельбой посреди Херсона, провокации со взрывами и все другое, что россияне освещают, прежде всего, на своих пропагандистских каналах – на это нужно обращать внимание, – объяснила она.

Наталья Гуменюк подчеркнула: если на временно захваченных территориях происходят какие-то чрезвычайные события и корреспондент оккупационного ТВ уже “в центре событий”, то можно сделать выводы, что это и есть провокация.

Сейчас смотрят

Напомним, вечером 17 сентября российские СМИ сообщали, что в Херсоне идут уличные бои, слышны выстрелы из автоматов и тяжелого оружия.

Советник Офиса президента Алексей Арестович предположил, что эти беспорядки – это местные разборки, а не деятельность ДРГ.