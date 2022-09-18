Стрілянина у Херсоні: Гуменюк пояснила, що окупанти влаштували в місті

Вересень, 18 в 12:20

Російські окупанти намагаються влаштувати різні диверсії, щоб звинуватити у провокаціях Збройні сили України і дискредитувати наших військових.

Так стрілянину у Херсоні, яку могли чути місцеві жителі ввечері 17 вересня, пояснила керівниця об’єднаного пресцентру Сил охорони та оборони Південь Наталія Гуменюк.

– Ми попереджали, що з 17 по 20 вересня на Херсонщині зокрема планується низка диверсійних заходів, які дуже шкодитимуть іміджу ЗСУ. Ворог намагається влаштувати провокації такого типу, щоб населення Херсонщини змінило свою думку і вважало, що українські військові їх не звільняють, а начебто захоплюють. Саме тому провокації зі стріляниною посеред Херсона, провокації з вибухами та інше, що росіяни висвітлюють, передусім, на своїх пропагандистських каналах – на це треба звертати увагу, – пояснила вона.

Наталія Гуменюк наголосила: якщо на тимчасово захоплених територіях відбуваються якісь надзвичайні події і кореспондент окупаційного ТБ вже “у вирі подій”, то можна зробити висновки, що це і є провокація.

Зараз дивляться

Нагадаємо, ввечері 17 вересня російські ЗМІ повідомляли, що в Херсоні йдуть вуличні бої, чутно постріли з автоматів і важкої зброї.

Радник Офісу президента Олексій Арестович припустив, що ці заворушення – це місцеві розбірки, а не діяльність ДРГ.